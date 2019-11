Laratta si dimette. Studio impegnato ad assistere Pugliese nella vicenda della piscina

Alberto Laratta

Dimissioni irrevocabili quelle presentate oggi dal consigliere comunale di Crotone Alberto Laratta. Decisione che è stata “sofferta” scrive in un comunicato per annunciare il passo indietro nell’assise civica. La decisione arriva per ragioni professionali, dal momento che lo studio legale dello stesso Laratta “assiste il Sindaco della città di Crotone nella vicenda afferente la piscina olimpionica e questa situazione potrebbe portarmi in una eventuale posizione potenziale di incompatibilità”.

Da qui le dimissioni che fanno dunque decadere l’incompatibilità. “Ho creduto fermamente in quello che ho fatto e mi sono speso per il bene della collettività riuscendo, anche a dare, nella mia qualità di Presidente della Commissione Per il Regolamento, il nuovo strumento che regola l’attività del Consiglio comunale rinnovato dopo oltre 20 anni dalla sua precedente stesura”.

Infine i ringraziamenti al sindaco al quale dice di essere “legato da un vero affetto filiale, il Presidente del Consiglio per tutti i preziosi consigli dati in questi anni e ringrazio, altresì , tutti i colleghi consiglieri comunali, siano essi di maggioranza che di opposizione, per la proficua collaborazione e gli attestati di vera e sincera stima sia personale che professionale”.