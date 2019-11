Maltempo: riunioni in Prefettura. Nel vibonese nessuna criticità

La Prefettura di Vibo Valentia, che sta monitorando la situazione del territorio a causa del maltempo, ha convocato l’Unità di Crisi che, in via preventiva, ha fatto il punto di situazione, senza che fossero evidenziate criticità. La riunione è stata convocata dopo la ricezione del messaggio di allerta unificato con codice arancione per le Cale 3 e 8, che ricomprendono, tra l’altro, il territorio vibonese.

Intorno alle 14 odierne è poi arrivato il messaggio di alerta con codice arancione su cala 3 e codice rosso su cala 8. A seguito di tale secondo messaggio meteo, il Prefetto ha ritenuto di riconvocare la medesima Unità di Crisi nel pomeriggio odierno.

Non sono state comunque segnalate criticità particolari. Il monitoraggio continua senza interruzioni e l’Unità di Crisi si intende permanentemente allertata e, ove necessario, il Prefetto provvederà ad ulteriore convocazione della medesimo organismo in Prefettura.