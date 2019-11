Svolto a Lamezia il secondo incontro di formazione per Dirigenti Scolastici

Si è svolto lo scorso venerdì, presso il Grand Hotel Lamezia, il secondo incontro di formazione per i Dirigenti Scolastici promosso dall’associazione professionale Proteo Fare Sapere e dalla FLC CGIL Calabria.

L’incontro è stato organizzato per discutere le problematiche di avvio anno scolastico che i dirigenti, in particolare quelli neoassunti, stanno affrontando. I lavori sono stati coordinati da Roberta Fanfarillo (responsabile nazionale FLC CGIL struttura di comparti dirigenti scolastici).

Le problematiche trattate durante la riunione sono state quelle relative alla dirigenza scolastica nel nuovo contesto normativo; l’applicazione della parte economica del CCNL 8 luglio 2019 e le problematiche retributive; le questioni legate alla sicurezza.

E’ stata l’occasione per chiarire molte questioni che si presentano quotidianamente ai dirigenti e che sono anche emerse dalle domande dei presenti, in particolare quelle relative alla gestione delle MAD; all’utilizzo e concessione dei permessi, congedi e ferie; alla progettazione e l’utilizzo delle supplenze legate al potenziamento. E’ intervenuta per un breve saluto la Dott.ssa Maria Rita Calvosa, direttore dell’USR Calabria.