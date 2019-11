“Crea il futuro”, la Coop Cisme al Salone dell’Orientamento

Si svolgerà nei giorni 12, 13 e 14 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, a Palazzo Campanella, la 14ª edizione del Salone dell'Orientamento, rassegna organizzata dalla cooperativa Cisme, socia del Consorzio Macramè, pensata per i giovani per promuovere iniziative nel campo dell'istruzione, del fare impresa, della formazione e della cittadinanza europea e dell’occupazione, voluta dal network territoriale (Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria, Università Mediterranea, azienda speciale Informa-Camera di Commercio, Ufficio scolastico regionale, Fincalabra).

I numeri fotografano una rassegna sempre in crescita, che è punto di riferimento per la Calabria: 57 le scuole che parteciperanno e 10 mila studenti in arrivo a Palazzo Campanella dove troveranno 48 seminari, 34 espositori e aziende che effettueranno più di 700 colloqui preselettivi per diverse offerte di lavoro.

Un grande lavoro organizzativo, quello condotto da CISME, che ben risponde alle esigenze di una Calabria che ancora ci consegna dati ed indicatori economici che richiedono un impegno strategico fondamentale.

Il Rapporto Svimez ci ricorda che «Dall’inizio del nuovo secolo hanno lasciato il Mezzogiorno 2 milioni e 15 mila residenti, la metà giovani, fino a 34 anni, quasi un quinto laureati».

La sfida del Salone dell’Orientamento va nella direzione di provare a sostenere occasioni di crescita nel nostro territorio, stimolare lo start up di impresa, mettere in rete le opportunità lavorative, orientare al meglio soprattutto le nuove generazioni. “Crea il tuo futuro” è lo slogan lanciato che guiderà i visitatori durante la manifestazione. Inoltre, per la seconda volta, si svolgerà un Salone dell’orientamento dedicato appositamente agli Under 14 ovvero a tutti gli studenti delle scuole medie inferiori che devono iscriversi alle scuole superiori.