Bibliocinescuola: alla Fondazione D’Ettoris attività di formazione culturale per studenti

Presso la biblioteca Pier Giorgio Frassati della Fondazione D’Ettoris di Crotone, sono iniziate le attività di formazione culturale indirizzate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Per l’anno scolastico 2019/2020 ritorna il mondo del Bibliocinescuola che ha l’obiettivo di incentivare la lettura e la frequentazione “della biblioteca” come luogo di scoperta e di crescita.

Attraverso la lettura ad alta voce di libri e la visione di prestigiosi film, gli alunni avranno la possibilità di affrontare tematiche riguardanti il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza su cui lavoreranno nel corso dell’anno per poter accedere al Premio Pino D’Ettoris. Il premio si divide in tre categorie: lettori, scrittori e giornalisti televisivi. Ai maggiori lettori come ogni anno, la Fondazione donerà libri e dvd, mentre per i migliori scrittori oltre ai libri è previsto un premio in denaro per i primi tre classificati. Infine un riconoscimento andrà alla scuola che realizzerà un video su uno dei film visti in biblioteca o un servizio giornalistico sulla “Frassati”.

La Fondazione in seguito alle ultime statistiche sulla lettura, ovvero che i lettori abituali in Italia rappresentano l’8% della popolazione, organizzerà inoltre per le scuole che aderiranno alle iniziative della Frassati, incontri con professionisti di livello nazionale, specializzati nel campo della media education al fine di portare le nuove generazioni e le loro famiglie a comprendere i rischi legati ad un uso inadeguato ed eccessivo di tali strumenti, proponendo alternative e metodi innovativi per una fruizione consapevole e costruttiva.

La Fondazione ringrazia le scuole che hanno aderito (I.C. “V. Alfieri”, I.C. “Don Milani”, I.C. “Giovanni XXIII”, I.C. “A. Rosmini”, Liceo Scientifico “Filolao” e Liceo Tecnico professionale “S. Pertini”) per la sensibilità dimostrata e per aver compreso che per la crescita del territorio è indispensabile la collaborazione e il dialogo tra istituzioni.