Vigili del fuoco, Ferro (FDI): Governo attiva distaccamento permanente a Ricadi

“Il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco di Ricadi sarà finalmente realtà”. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, che più volte, anche con apposite interrogazioni, ha sollecitato il governo per l’attivazione del presidio, per il quale l’amministrazione comunale di Ricadi ha messo a disposizione gratuitamente uno stabile.

“Quello che abbiamo ottenuto con l’attivazione del distaccamento permanente - inserito nello schema di decreto del ministro dell’Interno che integra il D.M. del 28 marzo 2019 in materia di distribuzione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco - è il frutto di un impegno sinergico di tutte le componenti coinvolte”.

“Certamente determinante - dice Wanda Ferro - è stata la relazione tecnica predisposta dall’allora comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, ing. Salvatore Tafaro, che ha evidenziato l’importanza dell’attivazione del presidio permanente. Il territorio di riferimento è infatti una zona ad elevato rischio sismico ed idrogeologico, ma soprattutto ad alto rischio sotto il profilo degli incendi boschivi, in particolare nella stagione estiva. Inoltre sono note le difficoltà derivanti dallo stato disastroso della viabilità provinciale vibonese, che comportano tempi di percorrenza troppo elevati per garantire efficienti servizi di soccorso ai cittadini. Ringrazio anche i comandanti provinciali che si sono succeduti, fino all’attuale comandante ing. Giampiero Rizzo, per avere condiviso questo percorso”.

“Lo stesso ministero ha infatti evidenziato che, nell’attivazione dei nuovi distaccamenti, è stata analizzata, con il coinvolgimento dei Comandi interessati, la situazione logistica delle sedi di servizio al fine di verificare la disponibilità di soluzioni soddisfacenti e l’auspicato impegno degli Enti locali a sostenerne i costi”. “Lo schema di decreto prevede per la Calabria - ha aggiunto Wanda Ferro - anche l’attivazione del distaccamento di Monasterace e il potenziamento del distaccamento di Lamezia Terme, che passa da SD4 (46 unità) a SD5 (58 unità)”.