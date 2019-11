Nuove tecnologie: il liceo Telesio di Cosenza rappresenterà l’Italia in Norvegia

La studentessa del Liceo Classico 'Telesio' di Cosenza, Elisa Vitale della 5B ha vinto con il suo team l’Hackathon di Matera e rappresenterà l’Italia in Norvegia per le prossime fasi della competizione a livello internazionale. A Matera, nei giorni 4, 5 e 6 novembre 2019, si è avuto modo di riflettere sulla Cultura e sulle connessioni tra reale e virtuale, in una tre giorni di dibattiti su innovazione, esperienze, laboratori e spettacoli sulla Scuola Digitale.

Tutto questo e molto altro è stata #FuturaMatera, dedicato al tema delle città Capitali della Cultura e delle connessioni con l’utilizzo delle moderne tecnologie.

Il Dirigente Scolastico, Antonio Iaconianni, chiaramente entusiasta, ha così commentato: «Faccio i complimenti alla nostra Elisa, best hacker, che avrà la responsabilità di rappresentare, insieme al suo eccellente team, il nostro Paese in un importante contesto internazionale, un plauso anche ad un'altra nostra brava studentessa, Assunta De Francesca, che ha avuto l'importante ruolo di mentor all'interno della manifestazione di Matera. Crediamo nei successi! Questo è il nuovo slogan che mi piacerebbe coniare da oggi, nato dopo una riunione con i miei più stretti collaboratori. Questa - ha aggiunto il Preside - è forse la nostra forza, la forza di questo straordinario 'Progetto Telesio' che si sta imponendo con autorevolezza a livello nazionale: credere nei sogni e trasformarli in successi! In Successi formativi. Ovviamente, ogni nostro traguardo, è frutto di un lavoro di squadra, di team: famiglie, alunni, docenti e personale ata, ognuno con ruoli diversi, ma tutti di primaria importanza.

La forza del 'Progetto' è una visione condivisa, una leadership che trova consensi non celati, ma concreti, l'impegno di tanti che dietro le quinte lavorano per fare di un'idea, di ogni sogno, un successo. Ed il primo successo al quale puntiamo - ha concluso Iaconianni - è la formazione e la serenità dei nostri studenti: cerchiamo ogni giorno di proporre una scuola che sia nuova, moderna, che sappia coniugare cultura classica e modernità, contemporaneità. Ad oggi sembra che ci stiamo riuscendo. Appuntamento, quindi, al prossimo Successo di Casa Telesio!»