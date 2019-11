Elezioni. Marina di Gioiosa: Femia sindaco col 70%. A Brancaleone niente quorum, rimane commissariamento

Geppo Femia

Geppo Femia eletto sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, sconfiggendo con la sua lista lo sfidante Giuseppe Nunziato Belcastro, il primo attestandosi al 70,26% (pari a 2018 voti) ed il secondo fermandosi al 29,74% (854 le preferenze), su un totale di 2990 elettori recatisi alle urne, il 47,6% degli aventi diritto.

Nel comune reggino torna dunque un primo cittadino ed il Consiglio chiudendo la fase del commissariamento iniziata due anni orsono, nel 2017, dovuto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose deciso dal Cdm.

A Brancaleone, l’altro ente reggino chiamato al voto, invece, non viene raggiunto il quorum per validare le consultazioni (si è attestato al 49%), dunque il Comune rimane commissariato. A nulla sono serviti il 51% di preferenze conquistate dal candidato Silvestro Garoffolo, rimasto da solo in corsa