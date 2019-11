Tragico incidente nel vibonese, auto si capovolge: un morto ed un ferito

Un gravissimo incidente stradale è costato la vita ad un 39enne di San Costantino Calabro, Michele Gullone, mentre un 40enne, G.C. le sue iniziali ed anch’egli dello stesso centro del vibonese, è rimasto ferito: portato in codice rosso nell’ospedale del capoluogo con una serie di traumi è stato poi trasferito nel reparto di Neurochirurgia del nosocomio di Catanzaro.

Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale 77, tra San Costantino e Francica. Sia Gullone che il ferito viaggiavano a bordo di una Renault Clio che per cause ancora in corso di accertamento si è capovolta.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto entrambe dalle lamiere. Il 39enne è stato soccorso sul posto ma è apparso subito in gravissime condizioni: è deceduto poco dopo nonostante i tentativi del 118 di rianimarlo.