Alla guida sotto effetto di droga, a bordo anche un minore: scappa e viene inseguito per la città

Nella serata di ieri, un Carabiniere della Compagnia di Vibo Valentia libero dal servizio, ha notato un’autovettura con due persone a bordo aggirarsi, con fare sospetto, per il centro del piccolo comune di Francica. Il militare dopo aver avvisato la Centrale Operativa, si è così avvicinato al mezzo con la sua auto e qualificatosi come un appartenente all’Arma ha invitato il conducente, un 27enne, a seguirlo nella vicina Stazione per degli accertamenti.

Il giovane, che risiede a Piscopio, inizialmente ha fatto cenno di obbedire ma all’improvviso, lasciando l’itinerario di marcia, ha tentato di sparire tra le vie cittadine.

Ne è così nato un inseguimento, con alcune pattuglie inviate in aiuto, che è terminato di lì a poco, fortunatamente senza conseguenze, quando la vettura in fuga è stata fermata. A bordo, oltre al 27enne, vi era anche un minorenne.

Il conducente è stato poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per guida sotto l’effetto di stupefacente. Gli immediati accertamenti effettuati all’Ospedale di Vibo hanno infatti evidenziato un’alta concentrazione di oppiacei nelle urine del giovane.