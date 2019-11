Terza vittoria consecutiva del Bovalino calcio a 5 che vince anche ad Agrigento

Con un’altra vittoria convincente nella trasferta di Agrigento contro l’Akragas Futsal (1-5), gli uomini di mister Venanzi conquistano alla grande la terza vittoria consecutiva e raggiungono quota 11 punti ed il quarto posto solitario in classifica.

Con una grande prestazione che ha evidenziato la forza del gruppo e la bontà tattica messa in campo, vincono e convincono gli amaranto. Pur privi di una pedina importante come lo spagnolo Villoria, assente ancora per infortunio, è salito in cattedra Crivi che è stato l’autore di uno splendido poker nella cinquina di goal che ha sancito il successo degli ospiti, di Crespo la quinta marcatura.

Quelli di oggi sono tre punti pesanti che oltre a fare sostanza contribuiscono a rafforzare il morale, già alto, degli uomini del presidente Scordino che tuttavia predica calma e piedi per terra, consapevole, comunque, di aver allestito un’ottima squadra che darà certamente ancora tante soddisfazioni ai tifosi bovalinesi. Un ringraziamento particolare va alla dirigenza dell’Akragas per la cordiale ospitalità e per l’accoglienza che hanno riservato agli amaranto sin dal loro arrivo in terra sicula.

Un’altra bella notizia che interessa da vicino gli amaranto è arrivata da Padova dove si sta svolgendo il Torneo delle Regioni FISDIR, e dove la rappresentativa della Calabria nelle cui fila giocano Trimboli (portiere) e Cusato (attaccante), entrambi del Bovalino calcio a 5, sono pervenuti alla finale che si giocherà domani; nella partita odierna, contro la rappresentativa della Sicilia, i calabresi hanno avuto nettamente la meglio esprimendo una compattezza ed un affiatamento incredibili.