Bufera piscina Crotone, Curatola (FI): “Indagine impone riflessioni"

Per Anna Curatola, consigliere comunale di Crotone di Forza italia, “l’indagine relativa alla gestione della piscina comunale impone alcune riflessioni”.

Pur rimanendo garantista e fiduciosa e rispettosa nei confronti della magistratura la Curatola ha definito l’amministrazione “fallimentare” perché colpevole di aver “portato la città di Crotone a livelli minimi di vivibilità, ridimensionandone la sfera economica, culturale, sociale”. Per la consigliere “la gestione amministrativa di un Comune Capoluogo di Provincia non può ridursi al solo mettere in atto iniziative roboanti ad elevato contenuto spettacolare, non basta pubblicizzare progetti senza giungere alla definitiva realizzazione e comunque omettendo la trasparente e democratica diffusione di modalità e aspetti gestionali, oltre che di rendicontazione”.

Per la Curatola quindi l’amministrazione non avrebbe avuto alcuna “visione progettuale complessiva”, visione per la consigliere sarebbe stata portata avanti “senza che la stessa abbia sortito gli effetti che i cittadini si aspettavano dalla “Prossima Crotone “ e che alla fine ha avuto come risultato il bene di pochi ma non certo della collettività”.