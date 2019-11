Cosenza, albero cade su un pino e si abbatte su un parcheggio: nessun ferito

È stato intorno alle 11 di stamane che una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cosenza si è diretta su un piazzale adiacente via degli Stadi per la caduta di un albero.

Il fusto, durante la caduta, non ha provocato danni a cose o persone ma si è accasciato su un grosso pino per poi abbattersi sul piazzale circostante ed adibito a parcheggio. I vigili hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza l’albero e i rami pericolanti.