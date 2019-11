I distillati di qualità di Sapori dei Sassi

Sapori dei Sassi è l’e-commerce giusto per chi sta cercando dei distillati di qualità da acquistare comodamente online. L’acquisto di distillati di prima scelta è consigliato a coloro che vogliono gustare una bevanda alcolica di qualità, ma anche a chi ha bisogno di fare un regalo che non farà sfigurare.

Nella preparazione dei distillati, l’alcol viene estratto da materie prime vegetali fermentate. Tutti i distillati presenti nel catalogo di Sapori dei Sassi sono ottenuti solo da materie prime di altissima qualità e durante la preparazione l’intero processo viene seguito dal mastro distillatore, esperto che mette in campo le sue competenze per assicurare un risultato finale eccellente.

Quali distillati si possono acquistare su Sapori dei Sassi?

Il catalogo dell’e-commerce Sapori dei Sassi è molto ricco. Al suo interno i clienti potranno trovare una vasta scelta di distillati di qualità, insieme a numerose altre categorie, sia di bevande alcoliche che di prodotti alimentari, anch’essi di prima scelta.

I clienti potranno acquistare del cognac, ma anche le migliori grappe disponibili in Italia. Non può ovviamente mancare la sezione dedicata al rum e quella riservata agli amanti dello scotch. L’e-commerce ha pensato anche a chi desidera gustare un ottimo whisky o comprare una bottiglia da regalare: se questo è il tuo caso, qui puoi acquistare whisky pregiato scegliendo tra le tante bottiglie presenti in catalogo.

Come scegliere il distillato?

Nella scelta del distillato bisogna prendere in considerazione alcune caratteristiche. In primo luogo, bisogna avere ben chiari i propri gusti, o quelli della persona a cui la bottiglia sarà donata: a seconda dei gusti, ci si potrà rivolgere ad una determinata tipologia di distillato.

Individuata la categoria di distillato da approfondire, non resta che andare ad analizzare le caratteristiche di ogni singola bottiglia. Tutti i distillati su Sapori dei Sassi sono di altissima qualità, ma ovviamente ciascuno di essi ha dei pregi peculiari.

La scelta deve essere fatta anche in base alla finalità della bottiglia. Un whisky di qualità, ad esempio, può essere un regalo importante per chi è un amante dei distillati. Sull’e-commerce Sapori dei Sassi si possono acquistare anche delle bottiglie di altissimo valore: il Talisker 40 Limited Edition è una delle bottiglie più ambite – il prezzo di listino è di 3.865 euro – ma lo stesso vale anche per il Port Ellen 37 Special Release 2017 – prezzo di listino 3.450 euro – e per Brora 34 y.o. Special Release 2017.

Sul portale è possibile però acquistare anche dei whisky di ottima qualità ad un prezzo più contenuto, senza per questo sfigurare: si trovano in vendita degli ottimi distillati a qualche decina di euro, in grado comunque di offrire un’esperienza eccellente per il palato.

Perché acquistare su Sapori dei Sassi?

L’e-commerce consente di acquistare online una vasta gamma di prodotti, tutti di primissima qualità. Ci si può rivolgere a questo negozio se si ha il desiderio di acquistare un distillato, ma anche altre tipologie di bevande alcoliche, o se si vogliono gustare le specialità della tradizione gastronomica delle regioni meridionali del nostro paese.

La procedura di acquisto è molto semplice e sono disponibili diversi metodi di pagamento, dal pagamento veloce con il conto online PayPal fino al pagamento con contrassegno. La spedizione in Italia ha un costo di 7.90 euro, ma viene offerta gratuitamente a tutti i clienti che effettueranno un ordine di cifra superiore a 89.00 euro.

Per qualunque richiesta ci si può mettere direttamente in contatto con l’assistenza clienti di Sapori dei Sassi. L’acquisto online è sicuro e l’assistenza risponderà in breve tempo in caso di problemi con la spedizione o con la merce acquistata, così da garantire al cliente un’eccellente esperienza di acquisto di distillati e di prodotti della tradizione gastronomica italiana.