Crotone. Denunciato il giovedì, il venerdì ci ricasca e danneggia roulotte in un lido

Era già stato denunciato, appena il giorno prima, giovedì scorso per l’esattezza, per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Teatro della vicenda un noto stabilimento balneare di Crotone, in viale Magna Grecia, la strada che dalla città conduce ai lidi, in direzione di Capocolonna.

Il deferimento non è però bastato ad un giovanissimo straniero, un 20enne senegalese, che ieri ha reiterato i suoi atteggiamenti aggressivi, sempre nello stesso posto, e questa volta danneggiando diverse roulotte che erano parcheggiate all’interno della struttura balneare.

Sul posto, dopo una segnalazione al 113, si è recata ieri una pattuglia della Squadra Volante della Questura pitagorica che ha identificato il 20enne, in Italia senza fissa dimora, per il quale è riscattata una denuncia in stato di libertà per atti persecutori, invasione di terreni o edifici e danneggiamento.