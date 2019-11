Diversi furti in soli 4 mesi, il metodo era lo stesso: “pizzicato” ladro seriale

È sospettato di aver commesso numerosissimi furti in poco più di quattro mesi ai danni di privati e di esercizi commerciali di Cosenza: per questo motivo un 45enne della provincia bruzia (A.M.) è finito in carcere su ordine del Gip del Tribunale del capoluogo e su richiesta della Procura.

Ad eseguire il provvedimento gli uomini della polizia, in particolare della IV Sezione “Reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile della Questura, al termine di una minuziosa attività investigativa effettuata sui diversi furti, che sono avvenuti tutti con le stesse modalità e nelle stesse circostanze di tempo.

Gli inquirenti hanno analizzato le immagini degli impianti di video-sorveglianza, e da qui sono riusciti a risalire al presunto autore, ovvero il 41enne.

Secondo gli investigatori, proprio le modalità dei reati denoterebbero infatti una “serialità quasi compulsiva” da parte dell’uomo, essendo lo stesso dedito stabilmente a furti simili tra loro.

Tra le cose trafugate in vari negozi, in abitazioni private e persino in un luogo di culto ed in una struttura sanitaria privata, vi sono computer, motocicli, diversi biciclette elettriche di consistente valore economico, telefoni cellulari, orologi e somme di denaro.

La Mobile ha così ricostruito come il presunto “ladro seriale”, dopo i furti, si sia disfatto immediatamente della refurtiva “piazzandola” sul mercato illecito, si ritiene per procurarsi il denaro per acquistare lo stupefacente.