Pallavolo. Provolley Crotone, al Palamilone il derby con il Csg Catanzaro

Giuseppe Cotroneo

C’è tanta voglia di riscatto in casa Provolley dopo le sconfitte arrivate nelle ultime settimane. Domenica al Palamilone (con inizio alle 18.30 ed ingresso gratuito) la compagine di mister Celico affronterà la Zeta Group Csg, squadra già incontrata qualche settimana fa in Coppa Calabria e battuta a domicilio a Catanzaro, al termine di una gara molto combattuta.

In quell’occasione c’è voluto il quinto set per decretare la vittoria del girone per una Provolley che domenica vorrà confermare il risultato, magari cercando di conquistare tre punti pieni.

Sarà quindi un vero e proprio derby, che non ha nemmeno tanto bisogno di presentazioni. Sicuramente sarà un’altra partita rispetto a quella disputata non molti giorni fa: le squadre hanno avuto modo di lavorare in palestra e migliorare la condizione fisica e in quel periodo la preparazione estiva si faceva sentire.

Anche dal punto di vista delle motivazioni il campionato regala sempre qualcosa in più, per questo motivo la Provolley dovrà tornare a esprimersi su ottimi livelli per portare a casa la vittoria.

Il gruppo sta bene e non vede l’ora di scendere nuovamente in campo per riscattare le ultime due prestazioni. “Abbiamo lavorato su alcune situazioni – conferma mister Celico – giocheremo contro una squadra che conosciamo perché affrontata in Coppa Calabria e questo deve metterci in guardia visto che in quell’occasione siamo riusciti a spuntarla solamente al tie-break. Come al solito farò le mie scelte in base a quello che ho visto in settimana e spero che, così com’è stato per le prime giornate, ci sarà una bella cornice di pubblico a sostenerci”.