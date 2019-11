Carambola in centro a Cosenza, coinvolte diverse auto

Un carambola nel pieno centro cittadino di Cosenza, in un orario fortunatamente non particolarmente trafficato, e che ha visto interessate diverse auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto, su viale Trieste, intorno alla mezzanotte di ieri sera, venerdì 8 novembre.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale del capoluogo insieme ai sanitari del Suem 118 che hanno prestato le cure ai feriti, da quanto appreso almeno sei persone. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo oltre che i veicoli coinvolti nel sinistro in attesa della rimozione.