Catanzaro. Impatto frontale tra due auto, grave un 24enne

Un incidente stradale avvenuto stamani alle prime luci dell’alba ha visto coinvolte due vetture, una Mercedes ed una Volkswagen Passat, che - per cause ancora in corso di accertamento - si sono scontrate frontalmente.

Il sinistro sulla trafficata Via Lucrezia Della Valle, a poca distanza dai semafori di Sala, a Catanzaro. A bordo delle auto i soli rispettivi conducenti, entrambe portati in ospedale, ma da quanto appreso nell’impatto è rimasto ferito gravemente uno dei due, un 24enne, estratto dalle lamiere della Volkswagen e trasportato immediatamente al Pugliese-Ciaccio del capoluogo.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli uomini della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Disagi alla viabilità sul tratto interessato.