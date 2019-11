Gerocarne. Sul tetto un fucile, munizioni e anche un giubbotto antiproiettile

Nel corso della mattinata di venerdì scorso, 8 novembre, i Carabinieri della Stazione di Soriano Calabro e i loro colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno effettuato delle perquisizioni in alcune abitazioni nella zona di Gerocarne, nel vibonese, tra cui quella di un 24enne del posto, S.E., ed un’altra nella disponibilità dello stesso 24enne e di un 38enne, V.S., anch’egli del luogo.

Durante l’attività l’attenzione dei militari è stata attirata da una piccola finestra aperta che portava sul tetto e dalla presenza di orme di scarpe sul muro, che indicavano come qualcuno si fosse arrampicato per uscire; così gli uomini dell’Arma hanno deciso di approfondire il controllo anche alla copertura della casa ritrovando un giubbotto anti proiettile e poi, vicino alla canna fumaria, ben nascosto con della carta stagnola, un fucile calibro 12 con la matricola abrasa e perfettamente funzionante.

Le ricerche, però, non si sono fermate: in un vano sottotetto, è stato infatti scoperto uno zaino con una cartuccera e ben 20 munizioni calibro 12, compatibili con il fucile ritrovato. Durante la perquisizione sono stati anche ritrovati tre grammi di marijuana e 80 semini di canapa indica. Il tutto è stato sequestrato e i due sono stati arrestati in flagranza di reato.