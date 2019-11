Ritrovato cadavere in un casolare a Rende

Un cadavere è stato ritrovato in una casolare in via Umberto Boccioni a Quattromiglia di Rende. Si tratta del corpo di un uomo di 41 anni, V.G., che a quanto pare viveva da solo ed in condizioni disagiate all’interno del decadente immobile.

A portare all’uomo sarebbe stato il cattivo odore avvertito dai residenti della zona che si sono così rivolti ai vigili urbani. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per le verifiche del caso. Secondo i primi riscontri non si tratterebbe di una morte violenta.