Soriano, cercano armi ma trovano opere d’arte. Denunciato 64enne

Si era impossessato di beni culturali, un 64enne originario di Soriano Calabro che è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria.

I militari, durante una perquisizione domiciliare per la ricerca di armi sono entrati nell’abitazione dell’uomo da una rimessa e si sono trovati davanti delle imponenti e vistose statue in marmo bianco e rosa.

Sono stato così e subito contattati i Carabinieri del reparto specializzato dell’Arma, il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di stanza a Cosenza, che hanno quindi accertato che le statue marmoree erano protette dal Codice dei Beni Culturali in ragione del loro valore storico, artistico ed ecclesiastico.

I militari, nel dettaglio, hanno trovato due statue in marmo rosa raffiguranti leoni stilofori zoomorfi; altre due in marmo bianco raffiguranti leoni; due vasi funerari con anse zoomorfe (sul corpo dell’anfora, in bassorilievo, è raffigurata una scena con cavalli); inoltre, due puttini verosimilmente appartenenti ad una base di altare ecclesiastico, in marmo bianco e con base in marmo roseo.