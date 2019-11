Alla Lega Navale il primo corso “Lilt walking accomponist for cure” con Maurizio Damilano

È tutto pronto a Crotone dove la Lega navale ospiterà il primo corso Lilt walking accomponist for cure con il campione olimpico Maruzio Damilano. Parte il primo corso in ottemperanza al protocollo nazionale sottoscritto, nei mesi scorsi, tra la Map Italia e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il corso, che ha come scopo quello di formare una figura che nell’ambito della Lilt ,utilizza il cammino in accompagnamento per la cura e la riabilitazione dei pazienti oncologici.

Il corso si svolge, per la prima volta in Italia, presso la sede della Lega Navale di Crotone, che da anni ha intrapreso un percorso comune per la promozione dei corretti stili di vita, con la sezione provinciale della Lilt. In cattedra, a dare lezione di cammino e Fitwalking, ai partecipanti una personalità d’eccezione: il marciatore olimpionico Maurizio Damilano, inventore, insieme al fratello Giorgio, della camminata veloce. Dal 2015 i fratelli Damilano collaborano attivamente con la sezione provinciale della di Lilt di Crotone, adottando il Fitwalking come best practice per la prevenzione oncologica primaria e terziaria.

Il Fitwalking presenta molte peculiarità. E’ un’attività sportiva adatta a tutti, per tutte le età, non traumatica. E’ un’attività dimagrante e favorisce l’acquisizione ed il mantenimento di un ottimo tono muscolare. E’ un ottimo antistress. Aiuta a combattere ansia e depressione.Aiuta a ritrovare o rafforzare la fiducia in se stessi. E’ considerato una delle migliori attività motorie per la prevenzione di molte malattie. “Il Camminare - ha spiegato Damilano- come strumento di prevenzione, di benessere per le persone che hanno problematiche di salute e non solo; il Fitwalking come strumento di salute, di sport, di aggregazione e stare insieme verso una vita di maggiore qualità”.

Per tutti questi motivi, la sezione di Crotone della Lega tumori ha sposato il metodo Damilano proponendolo a centinaia di studenti, ogni anno, per prevenire l’obesità infantile in un territorio dove più del 40% dei ragazzi è in sovrappeso con tutti i rischi che ne conseguono in età adulta. Ma non solo. A Crotone, il Fitwalking, grazie ad un progetto di ricerca finanziato dalla Lilt nazionale con il 5x1000, denominato “ Lilt rehab point”, è stato applicato nella riabilitazione psicomotoria del paziente oncologico. Inoltre, la sezione provinciale della Lega Tumori di Crotone, vanta un progetto di prevenzione permanente attraverso una squadra di fitwalking seguita da un istruttore certificato metodo Damilano con 5 allenamenti settimanali.

Grazie all’intesa con la Lilt, Map Italia si impegna, attraverso questo primo corso, alla creazione di un modulo formativo ad hoc specifico per i volontari della Lega Tumori che volessero replicare la Best Practice nella propria sezione Lilt di appartenenza. Alla fine del corso, che si svolge per tutta la giornata di oggi, ai partecipanti sarà rilasciato un diploma. Il riconoscimento avrà una validità di anni 3 per operare strettamente su progetti ed iniziative LILT, dopodiché servirà un incontro di aggiornamento per il mantenimento del ruolo.