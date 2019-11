Rimborsopoli, ex consiglieri regionali condannati a pagare 68mila euro

Dovranno risarcire la Regione Calabria e pagare 68mila euro due ex consiglieri regionali.

I giudici di appello della Corte dei Conti hanno infatti deciso che Antonio Rappoccio e Giulio Serra dovranno sborsare la somma nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli, come disposto dal primo pronunciamento scaturito al termine del processo.

Per i magistrati contabili di secondo grado, Rapoccio avrebbe agito con dolo e per questo dovrà risarcire i quattro quinti del totale.

L’ex consigliere avrebbe richiesto il rimborso di spese sostenute per le attività istituzionali di “Insieme per la Calabria” in merito ai fondi stanziati nel bilancio regionale per i gruppi tra il 2010 e il 2012.

Diversa la posizione di Serra per il quale il risarcimento è stato imposto nella misura di un quarto poiché riconosciuto responsabile con colpa.