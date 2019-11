Tragico impatto sull’A2, auto si schianta contro un camion: muore 34enne

Un violentissimo impatto tra un’auto ed un camion è costato la vita ad una 34enne di Soveria Mannelli, rimasta vittima di un ennesimo incidente stradale, questa volta avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo.

Il sinistro ieri era sera intorno alle 21. Il manto stradale reso viscido dalla pioggia potrebbe aver fatto perdere il controllo della sua vettura, una Fiat 500, alla donna, T.C. le sue iniziali, mandandola fuori strada e finendo la sua corsa, inesorabilmente, contro l’autoarticolato.

La tragedia nel tratto dell’A2 compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi (al KM 285), nei pressi della galleria Balzatelle, in direzione nord. Un “pezzo” di tratto di autostrada che è attualmente a doppio senso di circolazione per dei lavori in corso.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco così come il personale dell’Anas e la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi necessari ad un’accurata ricostruzione della dinamica dell’incidente.

L’A2, nel tratto interessato, è rimasta chiusa fino alla fine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con uscita obbligatoria per i mezzi in transito allo svincolo di Rogliano e di Altilia.