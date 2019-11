Cis, l’82,5% dei Comuni ha presentato 95 proposte progettuali. Abramo: “Enorme soddisfazione”

L’82,5% dei Comuni della provincia di Catanzaro ha presentato 95 proposte progettuali di Cis da inviare, adesso, ad Invitalia perché ne valuti l’ammissibilità.

Sessantasei Comuni su 80 hanno risposto positivamente agli appelli che il presidente Sergio Abramo, coadiuvato dal dirigente Antonio De Marco, ha lanciato ai singoli amministratori circa la straordinaria opportunità offerta dai Contratti istituzionali di sviluppo, anche con incontri territoriali risultati molto utili. La copertura economica per gli elaborati presentati equivale a 462.102.636,93 euro.

Il presidente Sergio Abramo ha presentato i risultati nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sala Giunta di Palazzo di Vetro.

“Sono straordinariamente soddisfatto per l’importante risultato raggiunto – ha affermato Abramo -. Ringrazio molto il Governo per averci fatto conoscere questi strumenti strategici per lo sviluppo dei territori e Invitalia per il prezioso supporto offertoci”.

Diverse sono le tipologie degli interventi richiesti. Di seguito uno schema riassuntivo delle proposte: borghi, arredo urbano, rigenerazione urbana 20 progetti; aree industriali produttive 5 progetti; turismo e ospitalità 9 progetti; cultura, beni architettonici e storici 9 progetti; sottoservizi ambientali 1 progetto; efficientamento energetico 1 progetto; inclusione sociale 3 progetti; lungomare 1 progetto; parcheggi 5 parcheggi; miglioramento ambientale 6 progetti, piste ciclabili/cari e bike sharing 6 progetti; impianti sportivi 7 progetti, percorsi enograstronomici 2 progetti; viabilità 6 progetti; parchi gioco/fattorie didattiche 4 progetti; valorizzazione aree costiere e fluviali 6 progetti; ricerca e smart-city 3 progetti.