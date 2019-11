41enne accoltellata su un Frecciarossa, ferito un soccorritore: aggressore è calabrese

Una brutale aggressione da parte di un uomo contro una donna si è verificata sul treno Frecciarossa 9309 partito da Torino e diretto a Roma. Il gravissimo episodio è avvenuto intorno alle 10.30 quando il treno si trovava fra le stazioni Av di Reggio Emilia e di Bologna.

L'aggressore, un calabrese di 47 anni, operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie del treno, avrebbe impugnato un coltello a serramanico e si sarebbe scagliato contro la donna, una 41enne dipendente della ditta che effettua i servizi di ristorazione.

Sarebbe stato l’intervento di un passeggero - rimasto ferito - ad evitare il peggio. L’uomo si sarebbe infatti frapposto all’aggressore e alla vittima evitando che quartultima venisse uccisa.

I due feriti si trovano in ospedale. La donna è stata trasportata in ospedale intubata e sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. La malcapitata sarebbe stata colpita al collo, al torace, alle gambe. Ferito - ma non in pericolo di vita - anche il soccorritore.

L'ipotesi è che l'accoltellatore abbia avuto una relazione con la vittima. Il 47enne è stato bloccato dalla polizia ferroviaria nella stazione sotterranea di Bologna, grazie anche alla collaborazione di alcuni viaggiatori, ed è ora in stato di fermo con l'ipotesi di tentato omicidio.