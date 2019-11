Acquaformosa, ripreso dalle telecamere mentre appicca incendio. Denunciato 40enne

È stato ripreso dalle telecamere mentre, percorrendo a piedi la provinciale 263, ha dato fuoco con un accendino alla vegetazione secca per poi scappare. È successo a San Donato Ninea dove, i carabinieri della stazione locale hanno denunciato un 40enne per incendio appiccato in località “Zampognaro” nel Comune di Acquaformosa, area questa ricadente nella perimetrazione del Parco Nazionale del Pollino.

Il rogo, che ha distrutto 5000 metri quadri di bosco di latifoglie, e in particolari roverelli e castagni, è stato domato da una squadra dei vigili del fuoco arrivata sul posto.

I militari, dipendenti dal Raggruppamento Carabinieri Parchi, Reparto Parco Nazionale del Pollino di Rotonda, hanno quindi avviato le indagini, e hanno così vagliato le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune, grazie ai quali sono risaliti al responsabile del rogo.