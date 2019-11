Vendita e massaggi abusivi a Tropea, daspo per due stranieri

Daspo urbani per due cittadini sorpresi più volte e multati nel corso di controlli contro l’abusivismo commerciale. Il Questore di Vibo Valentia ha infatti disposto il Daspo urbano di divieto di accesso ai luoghi nei confronti dei due uomini.

I provvedimenti, della durata di 12 mesi, sono stati adottati per l’accertata violazione delle ordinanze del Sindaco di Tropea del giugno scorso, emanate a tutela del decoro e della sicurezza urbana ai sensi del “Decreto Sicurezza”. Le indagini, svolte dagli uomini dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura di Vibo Valentia, hanno fatto risaltare che le attività illegali messe in atto dagli stranieri avrebbero rappresentato un pericolo per la sicurezza urbana. La violazione dei “Divieti di Accesso” comporterà l’arresto secondo i limiti edittali previsti dalla normativa in materia.