Tsunami al Comune di Crotone. Inchiesta piscina, divieto di dimora per il sindaco e altri quattro

Divieto di dimora per il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, l’assessore allo sport, Giuseppe Frisenda, l’assessore ai lavori pubblici, Daniele Paonessa, delegato provinciale del Coni, ed Emilio Ape, presidente del Consorzio Daippo che ha gestito la piscina comunale fino ad agosto. Tutti sono accusati a vario titolo di abuso d’ufficio e turbativa d’asta; l’ex assessore ai lavori pubblici, Salvatore De Luca.

Tta gli indagati c’è anche Giuseppe Germinara, dirigente del Comune di Crotone.

La Digos ha infatti notificato il provvedimento cautelare emesso dal Gip Michele Ciociola su richiesta del pubblico ministero Alessandro Rho. Il primo cittadino di Crotone, assieme agli altri tre indagati, sarà costretto a lasciare la città.

La misura cautelare si inserisce nell’ambito dell’inchiesta avviata dalla Procura in merito a presunte irregolarità nella gestione della piscina comunale e, in particolare, riguardo ad un affidamento diretto.

Secondo gli inquirenti, il gruppo si sarebbe accordato non solo per condizionare l’affidamento della gestione dell’impianto, ma anche per la definizione delle tariffe da applicare all’utenza per fruire della piscina.

Dalle carte emerge come il primo cittadino di Crotone avesse fatto pressioni sui dirigenti comunali per liquidare le fatture sui consumi di acqua, gas e dell’acqua della piscina, ma anche per non far esercitare loro poteri dirigenziali per il controllo, cessazione e risoluzione di dei rapporti giuridici.