Controlli a Reggio, in casa con 750 grammi di marijuana. Arrestato

Un giovane di 24 anni è stato arrestati dai carabinieri di Reggio Calabria nel corso dei controlli disposti ac avallo del ponte del I novembre. Il 24enne è stato “beccato” in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il reggino, con precedenti penali e di polizia, è stato infatti “pizzicato” 750 grammi di marijuana, suddivisa in 5 involucri di plastica, nonché un bilancino di precisione. Il materiale era stato nascosto all’interno di un armadio in legno posto nella camera da letto. Il materiale è stato sequestrati e sarà inviato al RIS di Messina per le analisi del caso, invece il ragazzo, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato in carcere in attesa celebrazione giudizio di convalida.

I militari del rione Modena, invece, hanno invece trovato una Fiata nel piazzale antistante le case popolari del quartiere Ciccarello. L’auto era stata rubata e il proprietario non aveva ancora sporto denuncia. I militari hanno notato l’auto ed hanno effettuato dei controlli approfonditi scoprendo che l’auto in questione era stata rubata da poco. L’auto è stata consegnata subito al legittimo proprietario.

Durante lo stesso controllo, i carabinieri hanno trovato una Fiat Uno con telaio punzonato, alla quale era stata montata una targa rubata da un’altra autovettura poche ore prima. Veicolo e targa sono state poste sequestrate per ulteriori accertamenti.

I militari della sezione radiomobile infine, durante il servizio che ha visto controllate quasi 70 veicoli e oltre 100 persone, hanno eseguito 24 perquisizioni ed hanno elevato sanzioni amministrative per oltre mille euro. Anche loro, hanno trovato una Fiat Panda, rubata il giorno prima e restituita al legittimo proprietario.