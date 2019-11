Polistena, maltrattamenti in famiglia e tentata violenza. Arrestato 32enne

Maltrattamenti in famiglia e tentata violenza nei confronti della moglie. Per questo motivo un uomo di 32 anni è stato arrestato dagli agenti di Polizia di Polistena. L’arresto è arrivato a seguito della telefonata arrivata all’utenza del 112 della moglie che, ha riferito di essere stata aggredita dal marito. Non appena l’uomo si è allontanato da casa, la donna si è recata presso il Commissariato per denunciare le violenze subite.

È stato attivato il “Codice Rosso” e il “Protocollo Liana” per il contrasto alla violenza di genere. Gli agenti hanno quindi scoperto una realtà domestica fatta di violenza, sia verbale che fisica, che la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. A seguito di un tentativo di violenza la donna ha quindi deciso di denunciare il marito.

Gli agenti hanno quindi arrestato il 32enen che nel frattempo era arrivato nel commissariato e, nel tentativo di convincere la donna a desistere dalla denuncia, ha manifestato la volontà di ricondurla ì a casa. Il provvedimento provvisorio di polizia è stato poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha imposto al 32enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento.