San Giovanni, “pizzicati” con 60 grammi di marijuana. Denunciati

Sono accusati di detenzione di droga ai fini di spaccio. Per questo motivo quattro ragazzi di San Giovanni in Fiore sono stati denunciati. È successo nel corso di attività di controllo, quando i carabinieri hanno ispezionato numerosi locali, concentrando la propria attività sulle zone ove maggiore può essere la diffusione di stupefacenti. E proprio nel corso di una serie di perquisizioni domiciliari, che gli i militari hanno trovato i quattro giovani di 20 anni in possesso 60 grammi di marijuana.

I quattro sono stati denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Cosenza. La droga trovata, invece, è stata sequestrata in attesa di essere poi versata nell’Ufficio corpi di reato.