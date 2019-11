Libriamoci 2019: iniziative al Liceo classico “Pitagora”

In occasione della sesta Edizione di "Libriamoci Giornate di lettura" iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) – attraverso il Centro per il libro e la lettura - e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Direzione generale per lo studente, e dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, presso il Liceo Classico “Pitagora” di Crotone verranno promosse le seguenti iniziative che vedranno la partecipazione di tutti gli studenti e dei docenti delle diverse discipline.

Lunedì 11 Novembre: “THANATOS”

Martedì 12 Novembre: “S.O.S. TERRA !!!

Mercoledì 13 Novembre: “IL GRANDE FRATELLO VI GUARDA. BIG BROTHER IS WATCHING YOU”

Giovedì 14 Novembre: “NATURA NON FACIT SALTUS”

Venerdì 15 Novembre: “LA VOCE DELLA TERRA”

Sabato 16 Novembre: "PER SORA NOSTRA MATRE TERRA"