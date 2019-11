Turismo: Sellia presenta un progetto da un milione e mezzo di euro

“Sellia: adrenalina, cultura e natura”. È questo il tema della progettazione redatta dal Comune di Sellia nell’ambito dei Contratti istituzionali di sviluppo della Provincia di Catanzaro, che saranno presentati domani. Il progetto, per un ammontare di un milione e mezzo di euro, prevede la riqualificazione urbana, la fruibilità di spazi pubblici e la loro accessibilità. Gli interventi di seguito descritti sono individuati in: strada di accesso S. Angelo; area Castello parco avventura; centro storico Via G. Marconi; Località Palazzine marciapiedi e piazzali; Ostello e accessibilità Musei.

“Quello di Sellia – afferma il sindaco e consigliere provinciale Davide Zicchinella – è tra i pochi Comuni della Provincia a presentare una progettazione definitiva, e non un semplice studio di fattibilità o una scheda. Un progetto che fa riferimento ad una grande riqualificazione del centro storico in termini di pavimentazione e abbellimenti per tutta la comunità, oltre che a migliorare dei nostri attrattori turistici e culturali, come i i musei e il Parco avventura. Il progetto è stato redatto in tempie record: siamo riusciti a convocare il consiglio comunale, previo parere del revisore dei conti, per fare una variazione di bilancio e una variazione al piano delle opere pubbliche. Credo che abbiamo fatto un grande lavoro, anche se i tempi sono stati davvero strettissimi – conclude il sindaco Zicchinella – segno che anche in un piccolo comune come il nostro, se c’è tanta buona volontà e passione, si può realizzare una progettazione importante ed innovativa a costo zero per l’amministrazione”.

Di seguito una sintesi degli interventi:

Strada S. Angelo. L'intervento nel rione San Angelo, da cui ha origine il borgo di Sellia, consiste nel completamento di una pista in sterrato, unica strada carrabile di accesso, che diramandosi dalla Strada Provinciale arriva sino al piazzale antistante l'immobile destinato ad Ostello ed al Sagrato della Chiesa SS. Rosario. Ha una lunghezza di circa 100 metri lineari e necessita di essere completata funzionalmente per l'accesso alle due importanti strutture, non di meno ai fini della sicurezza. Il costo stimato dell'intervento è di 139.586,87 euro.

Area Castello-Parco Avventura. Il fortilizio, esistente nel comune di Sellia, venne edificato verso la metà del XII secolo. La sua costruzione risale, dunque, al periodo normanno ed è attribuita, da alcuni storici, a Ruggero il Normanno, padre di Guglielmo il Malo, nel 1057, da altri, invece, a Roberto il Guiscardo, nel 1060. Il parco avventura del Comune di Sellia (realizzato quasi interamente con fondi P.I.S.L.) è ubicato in prossimità dell'abitato ed appena sopra i ruderi del castello medievale. E’ costituito da diverse attrazioni quali: Tirolese di 500 metri, Ponte tibetano di 200 metri, torre power fan h 12 metri, 24 atelier sugli alberi, zona barbecue, tavoli, panchine, diversi giochi a terra fra cui una struttura adatta per diversamente abili. Il parco è stato avviato nell'anno 2017 (la tirolese già nell'anno 2011) ed è tutt'ora in esercizio a mezzo di società che lo gestisce. L'idea progettuale è quella della fruizione integrata di due attrattori, ricucendo la distanza, mediante la realizzazione di impianto di illuminazione dal Castello fino all'ingresso del Parco, l'installazione di postazioni fitness e la realizzazione del percorso naturalistico che dalla via del Castello porta in sommità del rudere. Il costo stimato dell'intervento è di 311.446,81 euro.

Riqualificazione piazzali Palazzine, marciapiede e Via Marconi nel Centro Storico. L'intervento è ubicato in parte nel centro storico in Via G. Marconi ed in parte nella quota più bassa del paese , nel rione “Palazzine/Case Popolari”, queste ultime aree interessate dalla ricostruzione finanziata dal Ministero delle Finanze dei primi anni ’50. L'intervento mira ad una riqualificazione delle aree dando accessibilità e fruibilità. Il costo stimato dell'intervento è di 508.996,32 euro.

Ostello - arredamento Sulla sommità del quartiere S. Angelo, in adiacenza della Chiesa SS. Rosario, nella seconda metà degli anni cinquanta, fu costruita una scuola materna. Tale manufatto ha svolto le sue funzioni fino ai primi anni settanta. Successivamente è stato trasformato in un piccolo “Ostello per la Gioventù” in ossequio ai dettami della Legge Regionale n. 25 del 13 marzo 1995 ad oggetto: “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri”. L'intervento di ristrutturazione è stato realizzato qualche anno fa con il contributo della Comunità Montana. Per la completa funzionalità della struttura è necessario procedere all'acquisto degli arredi dei seguenti locali : cucina- mensa; letto uomini e donne; hall; servizi igienici e lavanderia; locale riservato al custode. Il costo stimato dell'intervento è di 30.000 euro.

Miglioramento accessibilità musei La rete museale SMOSS (Sistema Museeale e degli Opifici Storici di Sellia) realizzata negli anni, si compone delle seguenti infrastrutture: Museo del Fumetto; Museo della Scienza e del Cosmo; − MU.SE.BA. Museo dei bambini; E.MU.SE Ecomuseo all'aperto; Antichi frantoi (Via S. Angelo e via Cacciatori); Antichi forni (Via Serrone e via Cacciatori) tutti fra i vicoli del Centro Storico. Ai fini della completa e fruizione e della sicurezza è necessario intervenire con interventi di adeguamento delle accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche consistenti in: posa in opera di pedane amovibili in legno, posa in opera di cartelli segnaletici al fine di consentire la fruizione degli spazi e dei relativi percorsi; posa in opera di n.4 servo scale da installare in quattro siti diversi compreso anche il rinforzo o la sostituzione degli elementi portanti per il necessario posizionamento a perfetta regola d'arte e in adempimento alle vigenti leggi in materia (rampe, adeguamento altezza gradini, corrimano, segnaletica) . Il costo stimato dell'intervento è di 60.000 euro.