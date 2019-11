Castrovillari verso il 103ª Giro d’Italia. Il 25 novembre il primo sopralluogo

Il primo sopralluogo tecnico per organizzare al meglio la partenza dell’ottava tappa del 103° Giro d’Italia, da Castrovillari a Brindisi, il 16 maggio del 2020, si terrà lunedì 25 novembre nel capoluogo del Pollino, come è stato appena comunicato al Sindaco, Domenico Lo Polito.

La ricognizione preventiva sarà utile per ottimizzare ogni momento dell’evento rosa che “tingerà” ancora il Pollino e la Calabria Citeriore prima di portare in Puglia la mitica Carovana, come avvenne il 12 maggio del 2017 dopo 20 anni dalla stessa occasione vissuta in città.

“L’Amministrazione ed il Comune - ha dichiarato il primo cittadino sottolineando l’appuntamento tecnico/operativo - faranno del loro meglio, con i propri Uffici e Servizi, per mettersi a disposizione della Direzione del Giro e della Rcs-Gazzetta dello Sport che, ancora una volta, sono pronti a rendere quegli istanti indimenticabili, di ricaduta per i Territori e testimoniano le precedenti edizioni. Al vaglio, nella visita, la verifica e soluzione delle questioni connesse alla realizzazione del programma con l’individuazione delle strade di uscita e di accesso, dei luoghi da destinare al parcheggio dei mezzi, all’ospitalità dei personaggi ed alla stampa al seguito, nonché all’intrattenimento ed ai promoter sino alla scelta del percorso per la sfilata cittadina e della località destinata ad accogliere il “Via” definitivo.”

"Pronti, dunque, a rivivere emozioni e sensazioni, ad esultare con la storica iniziativa sportiva che, dove passa, suscita e trascina. Un lavoro - afferma il primo cittadino - che verrà ulteriormente approfondito da chi è preposto a tutto ciò prima di ogni “partenza di Tappa” “che sarà di nuovo - rilancia il Sindaco Lo Polito - per Castrovillari ed il territorio un grande momento di festa coinvolgente.”