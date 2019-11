Maltrattava la moglie davanti ai figli: 46enne rumeno in carcere per la seconda volta

Martedì scorso l’ennesimo episodio di violenza si è consumato all’interno di un’abitazione nel Cosentino, dove davanti agli occhi dei quattro figlioletti un uomo ha preso a calci e pugni la propria consorte.

Fortunatamente la vittima è riuscita a segnalare l’accaduto al 112 richiedendo l’intervento delle pattuglie dell’Arma di Mangone e Rogliano, che ieri si sono precipitate presso l’abitazione della coppia.

Sul posto, è arrivata anche un’ambulanza, che ha provveduto al trasporto della donna in ospedale per le cure del caso, dopo che la stessa si è accertata che i propri figli fossero affidati temporaneamente ad una connazionale sua conoscente.

Il marito, un 46enne rumeno avvezzo all’alcol e con precedenti per maltrattamenti verso la moglie è stato dichiarato in arresto per la seconda volta e sempre per lo stesso reato. Oggi, a seguito dell’udienza di convalida, nei confronti dell’uomo è stata irrogata la misura cautelare del Divieto di dimora nel Comune di residenza.