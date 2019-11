Shopper “vietati” in due negozi di Crotone: multe per 10 mila euro

Nella scorsa settimana i Carabinieri Forestali di Crotone hanno svolto dei controlli mirati a verificare la conformità degli shopper, i sacchetti della spesa in plastica.

Nella città pitagorica sono stati così sanzionati due esercizi commerciali per la distribuzione di questi prodotti e sono stati sequestrati complessivamente 30 kg di buste non conformi, una quantità piccola rispetto ai seimila sequestrati nel corso del 2017, segno che le attività, seppur lentamente, tendono a uniformarsi alle prescrizioni vigenti.

Sono state contestate inoltre due sanzioni amministrative per l’importo complessivo di 10 mila euro.

Si ricorda che tali imballaggi, largamente usati in tutte le attività quotidiane, sono considerati tra i materiali a più forte impatto per la loro diffusione a livello planetario, in particolare per spiagge e fondali marini, sempre più colonizzati da residui di materie plastiche.

La loro dispersione provoca, come conseguenza, la morte di milioni di organismi per avvelenamento o soffocamento.