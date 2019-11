Trasportava cocaina e contanti: 49enne cassanese finisce in carcere

Trasportava cocaina ed un ingente quantitativo di contanti in macchina. È per questo che è finito in arresto un 49enne cassanese, C.S., fermato nella serata di ieri dai i Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro durante un posto di blocco sulla Via Provinciale, all’altezza del bivio di Garda.

L’uomo viaggiava ad alta velocità a bordo di una Ford Fiesta in direzione del centro di Cassano all’Ionio. Proprio l’alta velocità ha insospettito i militari che hanno intimato l’alt all’automobilista che sin da subito si sarebbe rivelato ostile agli accertamenti di rito.

I carabinieri hanno poi approfondito il controllo con una perquisizione veicolare e personale che dava ben presto esito positivo. Inatti, all’interno delle tasche dei pantaloni dell’uomo, sono stati trovati due involucri termosigillati contenenti cocaina purissima, per un peso superiore ai 60 grammi, nonché denaro contante per 1.500 euro, divisi in banconote di diversi tagli.

Tutto il materiale ritrovato è stato sottoposto a sequestro penale, mentre per l’uomo, è scattato l’arresto e d’intesa con il magistrato di turno dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata dal dott. Eugenio Facciolla, è stata disposta la sua traduzione presso la Casa Circondariale del circondario e messo a disposizione dell’A.G.