Mamma e figlia ammazzate nel cimitero, confermato ergastolo per presunto killer

Confermato l’ergastolo Luigi Galizia, ritenuto l’assassino di Edda Costabile ed Ida Attanasio, rispettivamente madre e figlia ed uccise a colpi di pistola, il 30 ottobre del 2016, mentre si trovavano all'interno del cimitero di San Lorenzo del Vallo (QUI).

La sentenza di primo grado (QUI) è stata dunque avallata oggi dalla Corte d’Assise di Catanzaro. Si conferma dunque il carcere a vita per Galizia, imputato del duplice omicidio, avvenuto presumibilmente per vendetta visto che il figlio delle due vittime, qualche mese prima, – secondo i magistrati – avrebbe ucciso Damiano Galizia (QUI), fratello di Luigi. Delitto per il quale l’uomo sta scontando una pena di 30 anni di carcere.

Luigi Galizia fu arrestato nel novembre del 2016 (QUI) dai carabinieri e dagli agenti della questura di Cosenza, a conclusione di una prima fase delle indagini coordinate dal procuratore di Castrovillari, Eugenio Facciolla, e dal sostituto Giuliana Rana.

Nel maggio del 2018 è arrivata per lui la prima condanna all’ergastolo e all’isolamento diurno per due anni altre al risarcimento della famiglia delle vittime (QUI).