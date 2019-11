Viola il Daspo: arrestato tifoso a Scalea

I Carabinieri di Scalea hanno arrestato un pregiudicato 51enne di Scalea, responsabile di avere violato il provvedimento del DASPO cui era sottoposto per un periodo di 2 anni.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica scorsa quando l’uomo, sul finire del secondo tempo della partita di calcio tra la U.S.D. Scalea 1912 e il Bocale Calcio Admo, valevole per il campionato regionale di eccellenza, tenutasi presso lo stadio comunale di Scalea “Domenico Longobucco”, si sarebbe reso responsabile di una condotta antisportiva tentando di accedere all’interno dell’impianto sportivo mediante l’apertura del cancello riservato ai giocatori ed alla Dirigenza dello Scalea Calcio.

Con non poche difficoltà i Carabinieri, in servizio di Ordine Pubblico, sono riusciti ad allontanarlo definitivamente dallo stadio. L’uomo, prima di essere condotto presso il Comando Compagnia di Scalea, avrebbe cercato di sradicare un palo della segnaletica stradale posto nelle immediate vicinanze del campo sportivo, non riuscendo nel suo intento solo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri. Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 51enne è stato dichiarato in stato di arresto.

Nel corso dell’udienza per rito direttissimo presso il Tribunale di Paola, svoltasi oggi, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tutti i giorni della settimana.