Controlli nell’area sud di Catanzaro: un arresto

Proseguono i controlli della compagnia di Catanzaro nell'area sud della città. Numerose le perquisizioni effettuate anche assieme al personale del nucleo cinofili di Vibo valentia che hanno riguardato diversi pregiudicati dell'area.

L’attenzione dei militari oggi è stata rivolta presso l'abitazione e il negozio di alimentari di G. B., soggetto già noto alle forze dell’ordine, dove sono state rinvenute munizioni, una pistola e della droga.

In particolare, i militari hanno rinvenuto un revolver cal. 38 su cui sono in corso accertamenti, alcune munizioni, un grammo e mezzo di cocaina ed un bilancino di precisione.

L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e condotto presso il carcere di Catanzaro siano in attesa dell'udienza di convalida.