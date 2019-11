Pallavolo Crotone fuori corda: terza sconfitta al Palakrò, Asteriti: “manca coesione”

La formazione pitagorica va incontro a diversi episodi di défaillance, dovuti alla poca esperienza per la giovane età delle diverse atlete, non ultima la terza sconfitta di domenica al Palakro. Viene evidenziato una generale difficoltà a chiudere le azioni d'attacco in modo positivo da parte di tutte le giocatrici.

La formazione ospite Hub Ambiente Teams Volley Catania, anch'essa formazione neopromossa in Serie B2 femminile, dopo aver dominato la serie C scorsa, mostra una sicurezza e una precisione delle sue azioni, grazie ad una solida base di giocatrici di grande esperienza, che riescono a restare in partita sempre anche nei pochi sprazzi di bel gioco da parte della Pallavolo Crotone.

Inutili i richiami di Mister Asteriti. "Il lavoro del team delle sirene dovrà puntare prima di tutto su costruire un gruppo coeso che non ha paura di sbagliare e di mettersi in gioco per il bene di tutta la formazione, visto che molte singole hanno ottime potenzialità che sembrano essere opacizzate dalla poca sicurezza in campo. Come era preventivabile l'esperienza per la formazione del presidente Capocasale in questa categoria nazionale era piena di difficoltà ma confidiamo nel lavoro attento di tutto lo staff per uscire da questo momento di crisi”.