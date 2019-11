Migrante investito da un treno ad Africo, era appena sbarcato con altre 50 persone

Stava camminando lungo la ferrovia di Africo quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito. L’uomo, un migrante appena sbarcato nella cittadina reggina con altre 50 persone, ha riportato delle ferite fortunatamente non gravi.

Soccorso è stato e portato nell’ospedale di Locri per le cure del caso, anche se le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Altri due migranti che erano insieme a lui sono rimasti illesi.

Sul luogo sono arrivati i carabinieri di Bianco, i sanitari del 118. Il traffico ferroviario è stato temporaneamente sospeso per consentire l’intervento dei soccorritori. Il veliero sul quale il giovane è arrivato sulla costa è stato abbandonato sul posto.