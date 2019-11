Trovate venti carcasse di ovini decomposte, denunciata allevatrice

I carabinieri forestali di Crotone hanno trovato venti carcasse di ovini, in stato di avanzata decomposizione, abbandonate su un terreno facente parte di un allevamento zootecnico in località Suvaretto.

La proprietaria dell’allevamento, una crotonese di 40 anni, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi.

È successo durante un controllo da parte dei forestali che, dopo il ritrovamento degli animali, hanno avviato le indagini scoprendo che il terreno era di proprietà di un grande allevamento di ovini nelle vicinanze, i cui operatori avrebbero abbandonato le carcasse morte in attesa di conferirle ad un’azienda specializzata per lo smaltimento.

Sono in corso ulteriori accertamenti per fare piena luce sulla vicenda. I militari hanno chiesto subito l’intervento dei veterinari dell’Azienda sanitaria provinciale, anche per cercare appurare le cause del decesso degli animali.