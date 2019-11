Controlli nella piana di Gioia Tauro, sei denunce e multe per 24mila euro

Sei denunce, multe per un totale di 24mila euro, controllate 100 persone e 800 veicoli; 31 perquisizioni e 65 verifiche a casa di soggetti ai domiciliari. È il bilancio delle attività di controllo nella piana di Gioia Tauro eseguiti dal Gruppo Carabinieri della cittadina reggina.

In particolare, a Taurianova i militari hanno effettuato dei controlli su strada per prevenire la guida in stato di alterazione psico-fisica. A Polistena, Cittanova e Cinquefrondi si è dunque arrivati a 5 denunce proprio per guida in stato di alterazione e a un deferimento per porto abusivo di armi.

In particolare, un 21 enne di Taurianova, un 20enne di San Ferdinando, un 35enne di Taurianova e un 32enne di Feroleto della Chiesa, sono stati fermati alla guida, in diverse circostanze, in evidente stato di ebbrezza e, sottoposti ai previsti accertamenti, trovati con un tasso alcolemico superiore al consentito.

I carabinieri hanno quindi ritirato le patenti e i giovani dovranno rispondere penalmente per il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre che pagare sanzioni di diverse migliaia di euro.

Stesso esito ha avuto il controllo ad un 38enne di Cittanova, fermato al volante sotto l’effetto di droga. Anche lui dovrà rispondere del reato di guida in stato di alterazione e dovrà rinunciare alla patente per molti mesi, oltre che pagare una cospicua sanzione amministrativa.

Le perquisizioni sul posto svolte dai militari hanno poi portato alla denuncia per porto abusivo di armi di un 50enne di Maropati perché trovato in possesso in auto, senza giustificato motivo, di un coltello con apertura a scatto di 15 cm.