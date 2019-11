Auto va a fuoco in centro, l’incendio coinvolge diversi mezzi: s’indaga sulle cause

Un’auto andato a fuoco - per cause che sono ancora in corso di accertamento - ha causato ingenti danni non solo alle stessa ma anche ad altri mezzi che erano parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Il rogo si è scatenato nella tarda serata di ieri, poco prima delle undici, in via Antonio Broussard a Catanzaro. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della sede centrale del comando provinciale.

Le fiamme hanno interessato una Volkswagen Polo ed una motocicletta, che sono andati completamente distrutti, ma anche una Mercedes A180 che ha riportato danni nella parte posteriore, ed una Fiat 500 vecchio modello danneggiatasi invece nella parte anteriore e nel tettuccio.

Il calore intenso sprigionatosi dal fuoco ha poi raggiunto un’altra auto, una Suzuki, che era parcheggiata addirittura sul lato opposto della via e le vetrate e l’insegna dell’ufficio postale locale, con l’annerimento della facciata dello stabile causato dal fumo intenso.

L’intervento dei pompieri ha consentito di spegnere l’incendio e mettere così in sicurezza sia i mezzi coinvolti che l’intera zona interessata. Sono in corso gli accertamenti di rito per risalire alla causa che ha scatenato il fuoco e al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Sul luogo anche Polizia di stato per quanto di competenza.