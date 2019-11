“Beccato” in giro per strada nonostante i domiciliari. Arrestato

Un 60enne, sottoposto ai domiciliari, è stato arrestato perché trovato fuori dalla propria abitazione. È successo questa mattina quando, i carabinieri di Santa Maria a Catanzaro hanno effettuato un controllo dell’uomo, in viale Isonzo, scoprendo che non era in casa, come previsto dalla misura di prevenzione.

Rintracciato e portato negli uffici del comando, i militari lo hanno arrestato per evasione e su disposizione del PM di turno lo hanno riportato nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida.