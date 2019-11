Rifiuti. Ponticelli, sospeso conferimento rsu per lavori di riefficientamento

Conferimento della spazzatura sospeso per giovedì 7, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre. La società Ekrò, gestore del sito di selezione, annuncia che il "blocco" servirà per “permettere l’esecuzione dei lavori di riefficientamento nella zona di ricezione dei rifiuti” dell’impianto crotonese di Ponticelli.

Nonostante le difficoltà tecniche, Akrea continuerà ad assicurare il servizio di raccolta di tutte le frazioni differenziate dei rifiuti (organico, multimateriale, carta e vetro). E per limitare i disagi, l'azienda invita gli utenti a una maggiore collaborazione, raccomandando di separare i propri rifiuti domestici e di smaltirli negli specifici cassonetti: blu per il multimateriale, campana verde per il vetro, cassone bianco per carta e cartone e contenitore verde per l’umido (scarti da cucina).