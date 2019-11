Nuotatori krotonesi, doppio record a Pozzuoli per Ilaria Fonte

Prima uscita stagionale col botto per Ilaria Fonte a Pozzuoli, in occasione della prima giornata della fase eliminatoria dei Campionati Assoluti Invernali Campania.

Ilaria, che si allena a Caserta con la gemellata società Time Limit, ma gareggia per l'Asd Nuotatorikrotonesi, ha infatti migliorato il record femmine assoluto regionale nei 100 dorso con il tempo di 1'02"44, a pochi decimi dalla qualificazione al campionato italiano open assoluto.

Record regionale anche nei 200 dorso, con il tempo di 2'15"85. Un doppio, grande risultato che non ci meraviglia più di tanto, considerato lo spessore tecnico dell'atleta crotonese, ma che però, alla luce del fatto che la stagione agonistica è appena iniziata, fa molto ben sperare in traguardi ancora più importanti e prestigiosi.

È cio che pensa anche Leonardo Fonte, tecnico dei Nuotatorikrotonesi, presente a Pozzuoli insieme alla sorella Ilaria che come sempre, proseguirà la sua preparazione a Caserta in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.